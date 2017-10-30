Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray 9 hafta boyunca yenilgi yüzü görmese de, geçen hafta Fenerbahçe karşısında ortaya koyulan performans eleştiri almış, sarı-kırmızılılar ufak çaplı sarsıntılar yaşamıştı. Cimbom’un Trabzon deplasmanındaki amacı 3 puan olduğu kadar rakiplerine karşı psikolojik üstünlüğünü de korumaktı. Karadeniz temsilcisi ise 5 maçtır süren olumsuz dönemi sonlandırmayı ve Rıza Çalımbay önderliğinde alınacak G.Saray galibiyetiyle yepyeni bir sayfa açmayı hedefliyordu. Mücadeleye etkili başlayan taraf Trabzonspor oldu. G.Saray cephesi sahaya yayılma konusunda karmaşa yaşarken, ev sahibi ekip daha dengeli biçimde rakip kaleye yüklendi. 3’te sağdan Yusuf’un kullandığı korner ön direkten döndü sonrasında yaşanan karambolden sonuç çıkmadı. 8’de Yusuf’un ortasına N’Doye vurdu top Muslera’da kaldı. 24’te sağdan yine Yusuf’un kullandığı kornere, Okay vurdu ama çerçeveyi bulamadı. 28’de Pereira’nın uzun taç atışında top sekip arka direğe geldi. Mustafa Akbaş müsait pozisyonu değerlendiremedi.

Trabzon domine etti

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor domine ederken ve devre arasına girilmek üzereyken Olcay ile Feghouli kırmızı kart gördü. Ev sahibi 49’da golü buldu. Solda kazanılan serbest vuruşta Yusuf ortasını yaptı, Uğur’un kafa vuruşu önce Muslera’dan sonra da direkten döndü. Kale önünde biten N’Doye topu ağlara yolladı: 1-0. 51’de Okay sağ çaprazdan muhteşem vurdu Muslera aynı güzellikte topu çeldi. 63’te Ndiaye’nin soldan ortasına yükselen Eren, çerçeveyi bulamadı. Maç Trabzon’un kontrolünde devam ederken 69’da Yusuf Yazıcı jeneriklik bir gol attı. Genç yıldız sağ ceza sahası üstüne kat ederken, uzak köşeyi gördü, Denayer’e çarpan top Muslera’yı aşıp ağlarla buluştu: 2-0. 86’da Rodrigues’in golü Aslan’a kuru bir teselli oldu: 2-1. Uzatmada Ndiaye de ikinci sarıdan atıldı.

29 MAÇTA 17 GOLE KATKI YAPTI

Trabzonspor’un Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği gecede parlayan bir yıldız vardı sahada: Yusuf Yazıcı... Genç yıldız soy ismine de yakışır işler yapıyor. Dün takımının ikinci golüne imza atan Yusuf Yazıcı, Süper Lig’de şu ana kadar ilk 11’de sahaya çıktığı 29 maçta 17 golün altına imzasını yazdı (7 gol, 10 asist). Maç sonu çok mutlu olduğunu belirten genç yıldız, transfer haberleriyle de ilgili olarak, “Şu anda kulübümü düşünüyorum. Transfer haberleri ve geleceğim hakkında konuşmayı pek sevmem. İnşallah Trabzonspor’da önemli şeyler yaparım” ifadelerini kullandı.