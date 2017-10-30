Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray ilk 8 haftada rakiplerini dize getiriyor, sıralamada puan farkını açıyordu. Hatta ‘şampiyon şimdiden belli’ yorumları da yapılıyordu. Bununla birlikte futbol kamuoyunda Galatasaray’ın henüz güçlü rakiplerle karşılaşmadığı ve fikstür avantajıyla arayı bu kadar açtığı da konuşuluyordu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da deplasmandaki Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Eğer bu performanslarını zorlu maçlarda da gösterirlerse o zaman saygı duyarız” demişti Tudor’un ekibi için. Üst üste 2 maçta eleştirileri haklı çıkaracak performanslar sergiledi Galatasaray. İlk olarak evinde Fenerbahçe karşısında son derece etkisiz bir oyun ortaya koyan ve sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar arayı iyice açma fırsatını tepmişti. Dün daha da kötüsü oldu. Üç altın puan kaybetti.

İstatistikler yanıldı

Oysa Trabzonspor deplasmanı öncesi Galatasaray açısından olumlu gelişmeler yaşanıyordu. Bordo-mavililerin neredeyse bütün gol yükünü çeken Burak Yılmaz sakatlanmış, alternatifi Rodallega da kupa maçında kırmızı kart görünce ligde iki maça sonradan girmiş N’Doye şans bulmuştu. Hücum gücü büyük ölçüde azalan rakibi karşısında Galatasaray favoriydi. Üstelik ligin en çok gol yiyen takımı Trabzonspor’a karşı, en çok gol atan takım unvanıyla çıkmıştı sarı-kırmızılılar sahaya. Ancak istatistikler bir daha yanıldı. Trabzonspor rakip yarı sahada ‘pas şov’ yaparken 15 defa Galatasaray kalesini yokladı. Tudor’un takımı ise son 10 dakikaya kadar sadece 1 şut çekebilmişti. Maç sonu şut sayısı sadece 3’tü. Neticesinde eleştiriler haklı çıktı; Galatasaray bu sezon ‘büyük’ maçların ilk 2’sinde tam 5 puan kaybetti. Oyun kalitesi ise tam anlamıyla hayal kırıklığıydı. Sadece oyun mu? Tudor da öyle. İstatistiklere göre Hırvat çalıştırıcı büyük takımlara karşı G.Saray’ın başında 6 maç yaptı, 5’ini kaybetti, 1 beraberlik aldı ve sadece 1 gol atabildi.

TUDOR’UN ‘BÜYÜK’ PERFORMANSI



Beşiktaş 0-1

Trabzonspor 0-2

Fenerbahçe 0-1

Fenerbahçe 0-0

Trabzonspor 1-2

Başakşehir 0-4