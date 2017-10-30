Devler Ligi grup aşamalarında 4. hafta heyecanı yarın ve 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle devam edecek. Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda 9 puanla lider konumda bulunan Beşiktaş, Fransız ekibi Monaco ile çarşamba günü Vodafone Park’ta oynayacak.
Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN
22.45 Manchester United - Benfica
22.45 Basel - CSKA Moskova
22.45 Celtic - Bayern Münih
22.45 Paris Saint-Germain - Anderlecht
22.45 Roma - Chelsea
22.45 Atletico Madrid - Karabağ
22.45 Olympiakos - Barcelona
22.45 Sporting Lizbon - Juventus
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ÇARŞAMBA
20.00 Beşiktaş - Monaco
22.45 Liverpool - Maribor
22.45 Sevilla - Spartak Moskova
22.45 Shakhtar Donetsk - Feyenoord
22.45 Napoli - Manchester City
22.45 Porto - Leipzig
22.45 Tottenham - Real Madrid
22.45 Borussia Dortmund - APOEL