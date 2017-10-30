Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devler Ligi grup aşamalarında 4. hafta heyecanı yarın ve 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle devam edecek. Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda 9 puanla lider konumda bulunan Beşiktaş, Fransız ekibi Monaco ile çarşamba günü Vodafone Park’ta oynayacak.

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN

22.45 Manchester United - Benfica

22.45 Basel - CSKA Moskova

22.45 Celtic - Bayern Münih

22.45 Paris Saint-Germain - Anderlecht

22.45 Roma - Chelsea

22.45 Atletico Madrid - Karabağ

22.45 Olympiakos - Barcelona

22.45 Sporting Lizbon - Juventus

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ÇARŞAMBA

20.00 Beşiktaş - Monaco

22.45 Liverpool - Maribor

22.45 Sevilla - Spartak Moskova

22.45 Shakhtar Donetsk - Feyenoord

22.45 Napoli - Manchester City

22.45 Porto - Leipzig

22.45 Tottenham - Real Madrid

22.45 Borussia Dortmund - APOEL