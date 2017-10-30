Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenen 7. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla başarılı bir performans ortaya koyarken, Mehmet Serkan Serpici de K42-75 kiloda altın madalya kazanmayı başardı.

Daha önce 2 kez Avrupa üçüncülüğü elde eden Mehmet, kariyerinin en büyük başarısına vizesinde yaşanan problemin son anda çözülmesi sonucunda ulaştı.

İngiltere'ye 17 Ekim Salı günü gidecek 35 kişilik millî takım kafilesi, 5 Ekim Perşembe günü vize işlemlerini başlattı. Tüm kafilenin vize işlemleri sorunsuz tamamlanırken, Mehmet'in vize talebi tüm masrafları Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından karşılanmasına rağmen maaş bordrosundaki düşük tutar nedeniyle İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından geri çevrildi.

Ankara Büyükelçiliği talimat verdi



Gelişmeleri öğrenen federasyon yetkilileri, millî sporcunun moralinin bozulmaması için durumu kendisine söylemedi.

Sorunu çözmek için girişimlere başlayan ve İngiltere’den yetkililere ulaşan federasyon yetkilileri, Ankara Büyükelçiliğine vize sorununun çözülmesi için İngiltere'den talimat verdirmeyi başardı.

17 Ekim sabahı yola çıkacak millî sporcunun vizesi, 16 Ekim’de çıktı ve federasyon görevlileri tarafından İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğundan teslim alınarak uçuş öncesi sporcuya pasaportu ulaştırıldı.

"İngiltere'ye gidemeseydim çok üzülürdüm"



Dünya şampiyonu Mehmet Serkan Serpici, vize sorununu çözmek için federasyon yetkililerin verdiği emeğin karşılığında mutlu sona ulaştığını ifade etti.

Federasyon yetkililerinin durumu kendisine bildirmediği için az süre kala vizesinin onaylanmadığını öğrendiğini dile getiren Mehmet, "Moralim ve konsantrasyonum bozulmasın diye bu olay bana yansıtılmadı. Senenin başından beri hazırlanıyordum. Eğer İngiltere'ye gidemeseydim çok üzülürdüm." dedi.