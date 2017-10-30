Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 4. kez mutlu sona ulaşan 5. isim oldu.

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası Meksika Grand Prix'sinde 9. olmasına rağmen son iki yarış öncesi şampiyonluğu garantileyen 32 yaşındaki sürücü, Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Alain Prost ve Sebastian Vettel'in ardından organizasyonda bu başarıya 4. kez imza atan 5. sporcu olarak kayıtlara geçti.

Şampiyonada 2008, 2014 ve 2015'in ardından 4. kez mutlu sona ulaşan Hamilton, "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar" listesinde Prost ve Vettel ile 3'üncülüğü paylaştı. Sıralamanın zirvesinde 7 şampiyonlukla efsane pilot Schumacher, ikinci basamakta ise 5 kez mutlu sona ulaşan Fangio yer alıyor.

Schumacher'in rekorunu kırdı

Hamilton, 2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası ile organizasyonda en fazla pole pozisyonu elde eden pilot unvanının sahibi oldu.

Büyük Britanyalı sürücü, sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'si öncesindeki sıralama turlarını ilk sırada bitirerek kariyerinin 69. pole pozisyonuna imza attı ve efsane pilot Schumacher'in rekorunu kırdı.

Formula 1 kariyerinde bugüne dek 62 yarış kazanan Hamilton, 91 kez mutlu sona ulaşan Schumacher'in ardından bu alanda 2. sırada yer alıyor.