Altınordu'nun alt yapısından yetişerek Millî Takıma kadar yükselen orta saha oyuncu Selçuk Öztürk, önce Atiker Konyaspor ardından da Galatasaray'a transfer oldu. İki ayağını da çok iyi kullanan ve Altınordu'da oynarken dört büyüklerin dikkatini çeken Selçuk Öztürk, 15 Ekim günü Galatasaray U21 takımi ile sözleşme imzaladı.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesi doğumlu olan Öztürk, zaman zaman Galatasaray as takımıyla da antremanlara çıkıyor. Henüz 19 yaşında olan ve orta saha da görev alan Öztürk'ün en büyük hayali Galatasaray A takımında ilk 11 de görev alıp A Millî takıma da seçilmek. Selçuk, "Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bunun için sürekli çalışıyorum" dedi.
Geleceğin yıldızı Galatasaray'da
30.10.2017 - 17:38 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geleceğin yıldızları arasında gösterilen millî futbolcu Selçuk Öztürk, Galatasaray U21 futbol takımına transfer oldu.
Altınordu'nun alt yapısından yetişerek Millî Takıma kadar yükselen orta saha oyuncu Selçuk Öztürk, önce Atiker Konyaspor ardından da Galatasaray'a transfer oldu. İki ayağını da çok iyi kullanan ve Altınordu'da oynarken dört büyüklerin dikkatini çeken Selçuk Öztürk, 15 Ekim günü Galatasaray U21 takımi ile sözleşme imzaladı.
Etiketler : Selçuk Öztürk,Galatasaray,
515591 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/515591.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
10
7
2
1
21
8
13
23
2
Başakşehir
10
6
2
2
16
13
3
20
3
Beşiktaş
10
5
3
2
16
11
5
18
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
6
Akhisarspor
10
5
2
3
18
15
3
17
7
Bursaspor
10
5
1
4
20
13
7
16
8
Sivasspor
10
5
1
4
15
14
1
16
9
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
10
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
11
Trabzonspor
10
3
3
4
19
23
-4
12
12
Aytemiz Alanyaspor
10
3
2
5
20
22
-2
11
13
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
14
Konyaspor
10
3
1
6
10
13
-3
10
15
Antalyaspor
10
2
3
5
11
19
-8
9
16
Karabükspor
10
2
2
6
11
17
-6
8
17
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
-9
8
18
Osmanlıspor
10
2
1
7
13
21
-8
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
29.10.2017
Atiker Konyaspor 1 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
29.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Demir Grup Sivasspor
29.10.2017
Bursaspor 4 - 0 Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor 2 - 1 Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
10
6
3
1
16
7
9
21
2
Giresunspor
10
5
4
1
14
7
7
19
3
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
4
Altınordu
10
4
3
3
17
12
5
15
5
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
6
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
7
Elazığspor
10
4
3
3
15
13
2
15
8
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
9
Adana Demirspor
10
4
2
4
15
15
0
14
10
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
-5
14
11
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
12
Erzurumspor
10
3
3
4
12
14
-2
12
13
Gazişehir G.Ant
10
2
5
3
8
6
2
11
14
Eskişehirspor
10
2
5
3
16
18
-2
8
15
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
16
Denizlispor
10
2
2
6
10
19
-9
8
17
Grandmedical Manisaspor
10
3
1
6
12
16
-4
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2