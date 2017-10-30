Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altınordu'nun alt yapısından yetişerek Millî Takıma kadar yükselen orta saha oyuncu Selçuk Öztürk, önce Atiker Konyaspor ardından da Galatasaray'a transfer oldu. İki ayağını da çok iyi kullanan ve Altınordu'da oynarken dört büyüklerin dikkatini çeken Selçuk Öztürk, 15 Ekim günü Galatasaray U21 takımi ile sözleşme imzaladı.



Adana'nın Tufanbeyli ilçesi doğumlu olan Öztürk, zaman zaman Galatasaray as takımıyla da antremanlara çıkıyor. Henüz 19 yaşında olan ve orta saha da görev alan Öztürk'ün en büyük hayali Galatasaray A takımında ilk 11 de görev alıp A Millî takıma da seçilmek. Selçuk, "Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bunun için sürekli çalışıyorum" dedi.