Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray, ligde henüz ilk mağlubiyetini alsa da kara bulutlar yoğun şekilde etrafı sardı. Geçen hafta Fenerbahçe maçında kaybedilen 2 puan ve ortaya koyulan futbolla sarsılan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının ardından daha sert şekilde sallandı. Buzdağının görünen yüzünde yetkililer hakem kararlarına vurgu yapsa da, yönetim kendi içinde teknik direktör Igor Tudor’u hedef tahtasına koydu. Futbol sahasının tozunu yutmuş Cengiz Özyalçın başta olmak üzere Nasuhi Sezgin, Eşref Alaçayır gibi isimler ortaya koyulan futboldan memnun kalmazken Tudor’un tercihlerinin de hatalı olduğunu savunuyor.

> 3’üncü şans yok

Sarı-kırmızılı yöneticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği resepsiyona katılan Başkan Dursun Özbek’e maçın ardından bu fikirlerini beyan etti. Yöneticiler başkana “Galatasaray’ın özünde hücum futbolu oynamak vardır. Özellikle büyük maçlarda cesur oynanmalıdır” diye görüş bildirirken Özbek de kurmaylarına aynı düşüncede olduğunu iletti. Özbek ise şu an teknik direktör Tudor’un geleceğiyle ilgili bir tasarrufta bulunmak istemediğinin altını çizdi. Ancak devre arasına kadar olumsuzluklar artarsa Hırvat hocaya 3’üncü bir şans verilmeyecek.