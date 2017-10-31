Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın kalan bölümünde, yarın oynanacak Monaco maçının taktik provasının yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Süper Lig'de Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maç men cezası verilen Caner Erkin, antrenmanda yer almadı.