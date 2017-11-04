Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki kale arkası ve Doğu Tribünü içerisinde yer alan 25 blok cezalıydı. Passolig kartları bloke edilen 15 bin taraftarın sadece yüzde 70'i kombinelerini başkalarına devredebildi. Gençlerbirliği mücadelesini 35 bin 201 biletli taraftar izledi.