Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Takım’ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı. Teknik direktör Mircea Lucescu sürpriz isimlere kadroda yer verdi. Ay-yıldızlı takımın 2018 Rusya macerasına nokta koymasından sonra takımda gençleştirmeye gideceğini daha önce söyleyen Lucescu, ilk adımı atmış oldu. İstanbulspor’da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki kaleci Okan Kocuk, Hollanda’nın alt lig takımı Dortdrecht’te forma giyen Surinam asıllı 23 yaşındaki stoper Erol Erdal Alkan, Hannover’de oynayan 23 yaşındaki forvet Kenan Karaman, kadroya ilk defa çağrılan Kayserisporlu Atila Turan ve ikinci defa davet alan Alanyasporlu Emre Akbaba kadroda dikkati çeken isimler oldu.

10 isim yok!

Öte yandan Mircea Lucescu, İzlanda ve Finlandiya maçlarında kadroda yer alan 10 isme davet yollamadı: Serkan Kırıntılı, Caner Erkin, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin (Bıraktı), Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Volkan Şen, Burak Yılmaz, Mevlüt Erdinç kadroda yer almadı. Takımda gençleştirmeye giden Rumen teknik adam, 30 yaş üzeri oyunculardan sadece 32 yaşındaki Selçuk İnan’a davet gönderdi. Pazartesi günü Riva’da toplanacak olan Milli Takım, iki gün burada çalıştıktan sonra 8 Kasım Çarşamba günü Romanya ile yapacağı karşılaşma için Cluj şehrine hareket edecek. Ay-yıldızlılar bu maçın ardından 13 Kasım Pazartesi günü de Antalya’da karşı karşıya gelecek.

İşte yenilenen kadro

Kaleciler: Harun Tekin (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Defans: Kaan Ayhan(Fortuna Düsseldorf), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Erol Erdal Alkan (FC Dordrecht), Ömer Toprak (B. Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Atila Turan (Kayserispor), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Orta Saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Mor (Celta Vigo), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Emre Akbaba (A. Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Kenan Karaman (Hannover), Tolga Ciğerci (Galatasaray)

Forvet: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Levante)