Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda oynanan mücadele her iki ekibin de karşılıklı sayılarıyla başladı. Ayres ve Baron ile hücumda etkili olan siyah-kırmızılı ekibe, Galatasaray Christmas ve Köksal ile cevap verdi. Hücumda etkili olan Eskişehir Basket, durumu 12-10’a getirdi. Boyalı alandan sayılar üreten sarı-kırmızılı takım, ilk periyodu 17-18 önde kapadı. İkinci periyotta Eskişehir Basket savunma ribaundlarında etkili olurken, Buğrahan ile bulduğu sayılarla da skoru 28-24’e getirdi. Savunmada hatasız oynayan siyah-kırmızılı ekip, taraftarının da müthiş desteğiyle skoru 32-24’e getirdi. Sayı bulmakta zorlanan Galatasaray, aradaki farkı ikinci çeyreğin son 3 dakikasında 4’e indirdi. Hücumda hatalar yapan Galatasaray, rakibinin üst üste basketlerine engel olamadı ve sayı farkı 9’a çıktı. Skor avantajını iyi koruyan Eskişehir Basket, ilk yarıya 38-29 önde girdi. Üçüncü periyoda iyi başlayan ve üst üste skorlar üreten sarı-kırmızılı ekip, skoru 39-35’e getirdi. Eskişehir Basket, oyundaki üstünlüğünü korurken üçüncü periyodu 56-49 önde bitirdi. Siyah-kırmızılı ekip özellikle boyalı alandan bulduğu sayılarla skor üretti. Kenardan takviyelerle sayı farkını azaltan Galatasaray, durumu 58-57’ye getirdi. Koç Berrocal’ın uyarılarıyla toparlanan Eskişehir temsilcisi, farkı tekrar açarak durumu 66-57’ye getirdi. Ligdeki başarılı çıkışını sürdüren Eskişehir Basket, Galatasaray Odeabank karşısında 70-64 galip geldi.

Mücadelenin en skorer isimleri 21 sayıyla Eskişehir Basket’ten Billy Baron ve Galatasaray Odeabank’tan Hopson oldu.

Salon: Anadolu Üniversitesi İki Eylül

Hakemler: Özlem Yalman xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Ahmet Tatlıcı xx

Eskişehir Basket: Berkay x 2, Yunus Emre xx 3, Jeff Ayres xx 7, James Baron xxx 21, Duncan xx 1, Buğrahan xxx 14, Caner Erdeniz xx 3, Rowland xxx 8, Marshall x 2, Kravtsov xx 9, Doğan Şenli x

Galatasaray Odeabank: Hardy xx 14, M. Yağmur xx 7, Hendrix x 2, Ege Arar x, Alexandre Renfroe x 4, Christmas x 7, Brian Hopson xxx 21, Summers x 1, Göksenin Köksal xx 8,

1. Periyot: 17-18 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 38-29 (Eskişehir Basket lehine)

3. Periyot: 56-49 (Eskişehir Basket lehine)