Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de yarın saat 19.30'da Bornova Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ı, Adnan Menderes Havalimanı'nda siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, siyah-beyazlı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.