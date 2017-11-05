Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euro 2020’ye en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyleyen Rumen teknik adam, “Türk oyuncuların potansiyeline güveniyorum. Hazırlık döneminde önümüzde 8-9 maç var. Bu süreyi oyuncuların iyi değerlendireceğine inanıyorum” dedi. Galatasaray ve Beşiktaş’ta Türk oyuncuların çoğunlukta bulunduğu kadrolarla başarılı olduğunu vurgulayan Lucescu, “Türk oyuncuların yabancıların altında kalmayıp potansiyellerini göstermesi gerek” dedi.



Komisyon kurulsun

Lucescu, altyapı konusunda Trabzonspor’un önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktararak, “Daha önce Altınordu örneğinden sıklıkla bahsettim. Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür örneği var. Ama ben Trabzonspor’un daha fazla potansiyele sahip olduğuna inanıyorum” dedi. Lucescu yerli ve yabancı oyuncu konusunda TFF ile kulüplerin ortak çalışma yaparak çözüm gitmesi gerektiğini belirtirken, “Bu konuda bir komisyon kurulsun ve çözüm getirilsin” derken Aurelio örneğinde olduğu gibi devşirme oyuncuya karşı olmadığını söyledi.