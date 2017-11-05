Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor karşısında 8. dakikada Fernandes ile 1-0 öne geçti. Golün asisti Vagner Love'dan geldi.Karşılaşmanın 31. dakikasında Aytemiz Alanyaspor atağında Vagner Love gole yaklaşırken Brezilyalı golcünün şutu üst direğe takıldı. Bu pozisyondan 3 dakika sonra Junior Fernandes bir kez daha sahne aldı ve Alanyaspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarı Aytemiz Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarının 57. dakikasında Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba ile Akhisarspor karşısında skoru 3-0 yaptı.66. dakikada Akhisarspor atağında sağ kanattan Helder Barbosa ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direkte topa hareketlenen Mustafa Yumlu kafa vuruşunu yaptı ancak bu topu çizgide Haydar Yılmaz müdahalesiyle uzaklaştırdı. Korner sonrası gelişen hızlı atakta ceza sahası içinde topla buluşan Junior Fernandes ortasını yaptı. Altıpas önünde topa hareketlenen Emre Akbaba vuruşunu yaptı ancak bu topu da Milan Lukac kornere tokatladı.

76. dakikada Vagner Love Manisa'da sahne aldı ve Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 öne geçiren golü kaydetti.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Alanyaspor 3 puanı 4 golle aldı.Konuk ekip bu sonuçla 14 puanla 10. sıraya yükselirken Akhisarspor ise 17 puanla 8. sırada kaldı.