Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 Geride kalan sezonun tamamında en golcü ismi 11 golle Bruma olan Galatasaray'da, Gomis 11 haftada 11 gol attı ve 3 asist yaptı. Fransız yıldız kariyerinde ilk defa çift haneli gol sayısına bu kadar kısa sürede ulaştı. 4 Brezilyalı stoper Maicon, 11 haftada 4 kez ağları havalandırarak, kariyerinin en fazla gol attığı sezonu geçiriyor. 4 Tolga Ciğerci, bu sezon öncesinde kariyeri boyunca 4 gol atmasına rağmen, bu sezon 6 gol atmayı başardı. Ciğerci, geride kalan sezonda 43 şut atmış, yine de golü bulamamıştı. Bu sezon ise 20 şutta 6 gole ulaştı. Aynı zamanda Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan orta saha oyuncularından birisi Tolga Ciğerci. 4 Bu sezon 1 gol, 2 asist rakamına 11 haftada ulaşan Mariano, 964 dakikada 3 gole etki etti. Brezilyalı, son sezonunda ise La Liga'da Sevilla'da 23 maçta bin 689 dakika forma giymiş ancak 3 asist yapabilmişti. 2016-17 sezonunda La Liga'da 31 maçta 2 gole katkı yapan Mariano, G.Saray'daki 11. maçında 3. gol katkısını yaptı.

'EREN HERKESE ÖRNEK OLSUN'

Bu sezon ilk kez Gençlerbirliği maçında ilk 11'e giren Eren Derdiyok sınıfı geçti. Tolga'ya asist yapan ve Gomis'in gollerini hazırlayan isim olan Eren,teknik direktörü İgor Tudor'un takdirini kazandı. Gurbetçi oyuncunun performansından memnun kalan Tudor, takıma, "Eren hepinize örnek olsun! Bugün Eren'e gelen forma şansı yarın size de gelecek. Çalışmaktan vazgeçmeyin. Kendinizi ilk 11'de oynayacakmış gibi hazır tutun" mesajını iletti.

ÜMRANİYE İLE HAZIRLIK MAÇI

Galatasaray yarın milli takımlara gönderdiği oyuncularından yoksun Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, milli arada boş durmayacak ve cumartesi günü 1. Lig ekibi Ümraniye ile hazırlık maçı oynayacak.

MAiCON

Bonservis: 7 milyon Ücret: 2.2 milyon Prim: Puan başına 4 bin Bonus: Mak. 1 milyon

MARiANO

Bonservis: 4 milyon Ücret: 2.3 milyon Prim: Puan başına 5 bin Bonus: Mak. 500 bin

GOMiS

Bonservis: 2.5 milyon Ücret: 3.35 milyon İmza Parası: 2.5 milyon Prim: Puan başına 5 bin

TOLGA

Bonservis: 3 milyon Ücret: 2 milyon Prim: Puan başına 5 bin Fesih Bedeli: 8 milyon