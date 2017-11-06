Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu hak ettikleri galibiyeti aldıklarını belirterek, "Bizim için çok zor bir maçtı. Zemin biraz sert ve bölüm bölüm de bozuktu. Ama oyun konsantrasyonunuz olunca bir de erken gol bulunca, işler yolunda gitti. İlk yarı zaman zaman rakip de oyuna dahil oldu. Ama ikinci yarı kontrol tamamen bizdeydi. Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne de yansıdı. Hak ettiğimiz bir maçtan üç puanı aldığımız için oyuncularımı kutluyorum" dedi. Güneş, yakaladıkları puan ortalaması hakkında ise şunları söyledi: "Puan ortalaması, şampiyonluğu hedefleyen bir takım için düşük! 2 puan daha yüksek olmamız gerekiyordu. Ama lig, şampiyonlar ligi, sezon başı yaşananlar, değişiklikler, haksızlıklar, yanlışlıklar; bunlar olan şeyler. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz."

BANA YARDIMCI DEĞİL BENİM YERİME BİRİ LAZIM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında, "Bir yardımcıya ihtiyacınız var mı?" sorusu üzerine ince ince göndermelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Tamer hoca ayrılınca üzüldük ama yanıma illa ki birilerini sokmaya çalışıyorlar. Bana yardımcı lazım değil ama benim yerime biri lazım. Bunu da yazın. Hala bizden memnun olmayanlar da var" yanıtını verdi.