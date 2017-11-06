Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Monaco karşısında aldığı bir puanla tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkmaya çok yaklaşan Beşiktaş, Göztepe’yi deplasmanda 3-1 yendi ve lider Galatasaray ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Ev sahibi takımın taraftarının muhteşem desteğiyle oldukça hızlı başladığı maçta ilk tehlike henüz 51. saniyede yaşandı. Tayfur Bingöl’ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Fabri topu kornere çeldi. 3’te soldan gelişen Göztepe atağında bu defa Castro kaleyi yokladı ama Fabri yine kalesini gole kapadı. İzmir’deki Göztepe rüzgarını dindiren isim ise Talisca oldu. Karşılaşmanın 7. dakikasında Babel’in soldan ortasını ceza sahasının ilk metrelerinde kafayla ağlara gönderen Brezilyalı, futbol sahalarında ender rastlanan bir gole imza attı: 0-1. Golden sonra da oyunun hakimiyetini eline geçiren Şenol Güneş’in öğrencileri Talisca ve Quaresma ile ikinci gole yaklaşsa da ilk yarı 1-0’lık skorla sona erdi.



Schwechlen kızardı

Beşiktaş’ı rahatlatan gol ise ikinci yarının başında geldi. İlk golde pası veren isim olan Babel, soldan taşıdığı topla ceza sahasına girdi ve rakibini ekarte ederek, sert bir gol vuruşu yaptı: 0-2. İkinci golden sonra oyundan düşen Göztepe savunması, 53’te ise Şampiyonlar Ligi golcüsü Cenk Tosun’a engel olamadı. Talisca’nın ara pasında topla buluşan yıldız oyuncunun iki stopere rağmen yaptığı vuruş direğe de çarparak filelerle buluştu: 0-3. 66’da Gouffran ile verkaça giren Traore’nin pasında topla buluşan Ghilas yedi maçlık suskunluğunu sonlandırdı: 1-3. Temponun düşmediği maçta 79’da Cenk attığı gole benzer bir pozisyonla dördüncü gole yaklaştı ancak Talisca’dan aldığı pasın ardından bu defa kaleci Beto’ya takıldı. 86’da Schwechlen Necip’e yaptığı sert hareket sebebiyle kırmızı kart görürken Göztepe bu sezon ligde ilk defa 10 kişi kaldı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Şenol Güneş, eski yardımcısı Tamer Tuna ile karşılaştığı ilk maçta üç puanı üç golle aldı: 1-3.

Haftanın rakamı

Süper Lig’de 11. haftada büyükler adına ilginç bir istatistik vardı. O da 7... Haftanın açılış maçında Galatasaray, G.Birliği önünde, Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısında ve Beşiktaş da Göztepe önünde 7. dakikalarda gol buldular. Üç büyük de 1-0’ı yakaladı. Bir tek Fenerbahçe puan kaybı yaşadı.