Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aziz Yıldırım, Ali Yıldırım ve Mahmut Uslu, yaklaşık 3 saat süren toplantıdan sonra Aykut Kocaman ile yola devam etme kararı aldı.

AYKUT KOCAMAN'IN ŞARTLARI



Ali Yıldırım, Aykut Kocaman'la irtibata geçerek, istifasının kabul edilmediğini bildirdi. Bunun üzerine Aykut Kocaman'ın da şartlarını sunarak, takımın başında kalmayı kabul ettiği öğrenildi.

İşte Kocaman'ın o şartları:

* Kadro dışı bırakmam gereken futbolcular var. Bu radikal bir karar olacak. En az 4 futbolcuyu kadro dışı bırakacağım.

* Devre arasında transfer takviyesi yapmamız gerekiyor. Bunun için hazırlıklara başlamalıyız.

* Samandıra'da yalnız olmak istemiyorum. Yöneticilerin arkamda olduğunu hissetmek istiyorum.