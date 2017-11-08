Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlıklarını tamamlayan A Millî Futbol Takımı, Romanya ile oynanacak olan özel maç için sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Romanya’ya gitti. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst de yer aldı. Cluj’a gidecek olan A Millî Futbol Takımı, ardından kamp yapacağı otele yerleşecek. Akşam saatlerinde Mircea Lucescu’nun düzenleyeceği basın toplantısının ardından, son antrenman yapılacak ve Romanya maçının hazırlıkları tamamlanacak.