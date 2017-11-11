Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız forvet, bu alanda sezon başı 222 milyon Euro'ya Barcelona'dan Paris Saint- Germain'e transfer olarak 'en pahalı oyuncu' unvanını kapan Brezilyalı Neymar'ı bile geride bırakmayı başardı. Ligue 1'de PSG forması altında 7 gol atıp, 5 asist yapan Neymar, skora katkıda Gomis'in hemen altında, ikinci sırada yer aldı. Son oynanan Gençlerbirliği maçında iki kez ağları havalandırarak gol sayısını çift hanelere ulaştıran Gomis, kariyerinde ilk defa bu kadar hızlı çift haneli sayılara ulaşmıştı. Tecrübeli futbolcu ayrıca, geçen sezonun tamamında 11 golle Galatasaray'ın en golcü ismi olan Bruma'yı da, ligdeki 11. haftada yakaladı.