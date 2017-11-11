Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - Fenerbahçe’nin golcüleri isim olarak imrendiriyor ama saha performansları teknik heyetin yeni bir golcü aramasına neden olmuş durumda. Kariyerinde gol krallığı yaşamış Robin van Persie ve Fernandao sakatlıkları nedeniyle bekleneni veremezken, diğer kral Jannsen ise biri penaltıdan olmak üzere sadece 2 gol atabildi. Parlak bir geçmişe sahip Soldado sessiz kalan golcüler arasında yer alırken, Süper Lig’de gol krallığı bulunan Aatıf’ın da sesi çıkmadı. Aykut Kocaman’ın ara transferde golcü istemesi üzerine yönetim 3 isim için harekete geçti. Adaylar, Riad Bajic, Moussa Sow ve Oumar Niasse.



Sorun golcülerde mi?

Fenerbahçe bu üç oyuncudan birisini kiralık olarak kadrosun katmak istiyor. Sow’un dönüşü yüksek maliyeti ile zor görünürken Udinese, beklentilerin altında kalan Bajic’i kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak Kocaman’ın favorisi bu sezon Everton’da 10 maçta 8 gol, 1 asistle oynayan Niasse. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Senegalliyi satın alma opsiyonuyla kiralamak için İngilizlerle masaya oturacak. Ama yeni golcü gol sorununu çözebilecek mi? Zira Robin van Persie gibi Janssen de yeteri kadar topla buluşamamaktan şikâyetçi. Sorunun golcülerde mi yoksa oyun sisteminde mi olduğunu zaman gösterecek.



Son aday Etobo

Orta sahaya takviyede kararlı olan Fenerbahçe, Wilshere ve Scarpa’dan sonra Etobo’yu da listeye aldı. Wilshere’ın İngiltere’den ayrılmak istememesi, Fluminense’nin Scarpa için yüksek fiyat istemesi nedeniyle sarı-lacivertliler Portekiz’de Feirense forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı için harekete geçti.



SİVASSPOR’A BİLENİYORLAR

Fenerbahçe, DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Millî oyuncuların yer almadığı antrenman 1 saat 50 dakika sürdü. 5’e 2 top kapma egzersizlerinin ardından dar alanda yapılan çift kale maçla çalışma sürdü. Sarı-lacivertliler bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.