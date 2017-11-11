Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Büyükçekmece, ilk iki dakikayı Wright ve Kairyrs’ın sayılarıyla 12-5 önde geçti. Daha sonra hücumda toparlanan Galatasaray; Göksenin, Ege ve Hardy’in basketleri ile öne ve periyodu 29-17 üstün tamamladı.İkinci periyodun başında savunmada daha istekli olan Galatasaray, hücumda Summers ve Hopson’ın basketleri ile skoru 38-31’e taşıdı. Walker ve Wright ile farkı azaltmaya çalışan Büyükçekmece’ye Preldzic, Hopson ve Renfroe ile karşılık veren sarı-kırmızılılar, devreye 10 sayı farkla önde girdi (48-38).

Üçüncü periyoda Renfroe ve Hardy’nin üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla başlayan Galatasaray Odeabank, farkı 14’e çıkardı (56-40). Büyükçekmece Moldoveanu, Walker ve Simmons’ın basketleri farkı azaltmaya çalıştı (65-49). Summers, Göksenin, Taylor ile dış atışlardan Taylor ve Hopson ile de pota altından sayılarla 14’e 2 seri yakalayan Galatasaray, periyodu 80-53 üstün bitirdi.

Son periyotta Büyükçekmece’nin geri dönmesine izin vermeyen sarı-kırmızılılar, parkeden 98-71’lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray Odeabank 3. galibiyeti elde ederken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise 4. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skoreri Galatasaray’da 17 sayı ile oynayan Hopson olurken, Büyükçekmece de ise Kairys 14 sayı ile takımına katkıda bulundu.

KÜNYE

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Halil Baldemir xx, Semih Vural xx

Galatasaray Odeabank: Hardy xxx 13, Jordan Taylor xx 9, Mehmet x, Hendrix xx 11, Ege xx 10, Renfroe xx 5, Hopson xxx 17, Summers xxx 12, Preldzic x 6, Göksenin xx 15, Serkan Aydın x

Başantrenör: Erman Kunter

Demir İnşaat Büyükçekmece: Wright xx 10, Oğulcan xx 5, Kairys xx 14, Simmons xx 10, Melih x 1, Walker xx 11, Burak Selen x 2, Stojanovski xx 12, Moldeveanu xx 6, Merthan x, Muhammed x

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. Periyot: 29-27 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 48-38 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 80-53 (Galatasaray Odeabank lehine)