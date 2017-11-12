Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz kulübünün yıldız futbolcuyla görüşmek için siyah-beyazlılardan yetki belgesi istediği ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi. İki taraf arasında anlaşma sağlanırsa, Beşiktaş'ın Oğuzhan için 15 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği öğrenildi.