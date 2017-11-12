İngiliz kulübünün yıldız futbolcuyla görüşmek için siyah-beyazlılardan yetki belgesi istediği ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi. İki taraf arasında anlaşma sağlanırsa, Beşiktaş'ın Oğuzhan için 15 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği öğrenildi.
BAŞA DÖN
İngiliz kulübünün yıldız futbolcuyla görüşmek için siyah-beyazlılardan yetki belgesi istediği ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi. İki taraf arasında anlaşma sağlanırsa, Beşiktaş'ın Oğuzhan için 15 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği öğrenildi.
Kaynak: Sabah
Etiketler : everton,oğuzhan özyakup,