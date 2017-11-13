Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV Spor’da yayınlanan %100 Futbol programına katılarak önemli açıklamalar yaptı. Son günlerin en çok tartışılan ‘yabancı kuralı’ konusuna açıklık getiren Erdoğan, “Birçok yabancı futbolcuyla diyelim ki; 2019’a kadar anlaşmalar yapılmış. O tarihe kadar anlaşmalar yapıldığına göre; bunun üzerine herhangi bir spekülasyon yapmaya gerek yok. Çünkü bu yürüyen bir süreç. 2019’dan sonrasına yönelik Türkiye Futbol Federasyonunun tüm kulüplerle oturup bundan sonraki süreci nasıl sürdürelim, yürütelim konusunun üzerinde durmalarında fayda var” diyerek kulüpleri rahatlattı. Bilindiği gibi kulüplerde yapılan kontratlardan dolayı yabancı sayısında erken bir indirime gidilecek olmasının tedirginliği vardı.

Oyuncularımız süre almalı

Türk oyuncuların daha fazla süre alması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “Özellikle, bizim futbol kulüplerimiz, futbolcuyu niçin hazırlar? Millî takımımız için hazırlar. Millî takıma hazır olabilmek için bir defa oyuncunun oyun saatinin, oyun dakikasının miktarının fazla olması lazım. Bir futbolcu ne kadar fazla oynarsa, görev alırsa o zaman millî takıma adaylık konusunda da onun şansı o kadar artacaktır. En güçlü takımlarımızda istikbal vaat eden veya beklediğimiz futbolcularımız olmazsa, bizim oradaki şans yüzdemiz eksilir” dedi.

Keşke biz yetiştirebilsek

Cumhurbaşkanı, “Yabancı futbolcu olmasın mı? Hiç olmasın mantığı bir defa yanlış bir mantık. Olacak bir şey değil. Çünkü onların da bizim futbolumuza katacakları çok şey var” vurgusu yaparken, “Onların katkısı tribünlere de ayrı bir hareket, canlılık getirecektir. Bunları da görmemezlikten gelemeyiz. İngilizler, Fransızlar da devşirme sporcular oynatıyor. Keşke kendi tohumlarımızdan, topraklarımızdan yetişse; ama bu olmuyorsa, bu dünyanın da bir gerçeğiyse buna da tamamiyle ters bakmanın bana göre pek faydası olmaz diye düşünüyorum” sözlerini kullandı.

Devşirme demek uygun değil

“Türkiye’deki yabancılara devşirme demeyi uygun bulmuyorum” diyen Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kabul eden, tabii ki ekstra olacak. Zayıf falan olmayacak. Şu anda sıkıntısı var. Allah şifalar versin. Naim Süleymanoğlu, Halil... Bunlar geldiler, ne oldu? Halterde Türkiye’ye sınıf atlattılar. Bir dönüşüm, değişim yaşattılar. Atletizm tarihinde de son olarak Azeri kardeşimiz, o da şampiyon oldu. Etiyopyalı kızımız hakikaten bize şampiyonluklar getirdi. Böyle olduğu zaman, onlar da arkadan bir çekim alanı oluşturup, birilerini çekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Asıl teşvik amatöre yapılmalı

“Burada yüzmede özellikle arkadaşlarla konuşuyoruz, devlet olarak teşviklerimiz ne olacak. Şundan yanayım. Profesyonelde biz yapılması gerekenleri yaptık. Asıl teşviğin amatörde yapılması gereğine inanıyorum. Oradaki lisanslı sporcularımız çok daha fazla. Olimpiyatlar vs baktığınız zaman akla amatör sporlar geliyor. Bu amatör sporları bizim teşvik için buradaki elimizdeki imkan da bu noktada çok çok fazla. Buraları teşvik etmemiz çok önemli. Yüzmeyi, atletizmi, basketbol, voleybol, tenis dalları... Bütün bu branşlarda bu işi ciddi manada artırmamız lazım. Okullarla bu işi koordineli yürütmek lazım...”

BİR KERE KIRMIZI KART GÖRDÜM

Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova’nın sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbol hatıralarını anlatırken sadece bir kere kırmızı kart gördüğünü, onun da kaptan olarak takımın hakkını savunurken gerçekleştiğini söyledi.