Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig lideri Galatasaray, bu hafta belki de sezonun en kritik maçına çıkacak. En yakın takipçisi Başakşehir’le karşılaşacak sarı-kırmızılılar kaybettiği takdirde hem zirvedeki koltuğuna ortak edinmiş olacak, hem son dönemde oluşan “Büyük maç kazanamıyor” algısı sürecek hem de ligin başında sağladığı puan avantajını kaybedecek. Ama Cimbom kazanırsa arkasına çok büyük bir rüzgâr alacak. Galatasaray’daki herkes bunun bilincinde ve zorlu maça bu şekilde hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek çalışmaları yakından takip ederek maçın önemine vurgu yapıyor. Yönetim, futbolcular ve teknik heyet Florya’da tek yürek olurken, teknik patron Igor Tudor da maçın şifreleri üzerinde çalışıyor. Başakşehir’le geçen sezon oynadığı 3 maçta da mağlup olan ve 8 gol yiyen sarı-kırmızılılar bu gollerin 5’ini yan ya da duran toplar sonucu kalesinde görmüştü.



“Son çizgiye indirmeyin”

Igor Tudor, bu sezon da yan ve duran toplarda sıkıntı yaşayan takımına özel çalışmalar yaptırarak bu defa üzülmelerinin önüne geçmeye çalışıyor. Sağ çizgide Mariano’ya çok güvenen genç teknik adam o bölgede fazla problem yaşayacaklarını düşünmüyor ancak sol kanat için tedirgin. Linnes ve Latovlevici’den tam olarak istediğini alamayan Tudor, bu sebeple henüz yeni sakatlıktan çıkan Tolga ile özel görüşüp kendisine çok büyük iş düşeceğini anlattı. Başakşehir etki alanlarını baltalamayı hedefleyen Tudor, rakibin çizgi oyuncusu topla buluştuğu an en az 3 kişiyle baskı yapılmasını istiyor. Hırvat çalıştırıcı, ceza sahası çevresinde de faul yapılmaması gerektiğini söylüyor. > Burhan Can Terzi