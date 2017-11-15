Güvenlik ve Savunma İşleri Sendikası (Güvenlik-İş) üyesi bir grup Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda özel güvenlik görevlisine yönelik sözlerinden dolayı suç duyurusunda bulunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak Aziz Yıldırım hakkında takipsizlik kararı verildi. Kararda, Aziz Yıldırım’ın Sabiha Gökçen Havalimanında güvenlik noktasından geçişi sırasında korumasının da x-ray cihazından geçtiği anlatılarak, korumasının sinyal vermesi üzerine Yıldırım’ın görevliye dönerek, “Görmüyor musun benim resmi korumam, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu konuda hakkında yazı yazdıracağım” diyerek tehdit ve hakarette bulunup görevli memura direnme suçunu işlediği gerekçesiyle şikayette bulunulduğu belirtildi. Öte yandan Aziz Yıldırım’ın üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği vurgulandı.
Aziz Yıldırım hakkında takipsizlik kararı
15.11.2017 - 13:35 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görevli özel güvenlik görevlisiyle tartıştığı gerekçesiyle “hakaret”, “tehdit” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.
Etiketler : aziz yıldırım,haberler,dava,karar,mahkeme,
519766 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/519766.aspx
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B.
M.
A.
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A.
P.
1
Ümraniyespor
11
7
3
1
17
7
10
24
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16
7
9
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