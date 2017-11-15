Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA 2018 Dünya Kupası'na katılacak takımlar büyük ölçüde belirlendi. Son iki bilet kıtalararası play-off'ların son maçlarında verilecek. Ama 32 finalistin 30'u belli... Ve belki de 32 takımlı kupalarda ilk kez bu kadar önemli takım ve isim dışarıda kalacak.

Elenen takımlar arasında en çarpıcı olan sonuncusu 2006'da olmak üzere dört kez kupayı kazanan İtalya'nın play-off'ta İsveç'e elenmesiydi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Gök-Mavililer, rövanş da dahil toplam 180 dakikada İsveç'e gol atamayınca Rusya biletini alamadı.

Sonuncusu 2010'da olmak üzere Dünya Kupası'nda üç kez final oynayan Hollanda, eleme grubunda üçüncü olup play-off bileti bile alamadı. Portakallar, EURO-2016 elemelerinde Türkiye'nin de yer aldığı grupta dördüncü olarak son Avrupa Şampiyonası'nı da kaçırmıştı.

EURO-2016'ya katılarak neredeyse yarım asırlık büyük turnuva hasretine son veren Galler, burada yarı finale kadar gelmiş ve şampiyon olacak Portekiz'e elenmişti. Avrupa'da ilk dörde adını yazdıran Galler, eleme grubunda Sırbistan ve İrlanda Cumhuriyeti'nin arkasında kalınca Dünya Kupası'nı TV'den izleyecekler arasına adını yazdırdı.

Son Güney Amerika Şampiyonu Şili, son Afrika Şampiyonu Kamerun da Rusya biletini alamayan takımlar arasında... Son üç Dünya Kupası'nda yer alan, 2010'da çeyrek final oynayan Gana ve Afrika futbolunun son dönemde en güçlü ekiplerinden Fildişi Sahili de kupanın dışında kaldı.

1990'dan beri her Dünya Kupası'nda yer alan ABD de, şok Trinidad Tobago yenilgisiyle elemelerde takılmış oldu.

BAŞARI ÖYKÜSÜ ARTIK ROMAN

İzlanda, EURO-2016'ya Türkiye'nin de yer aldığı eleme grubunu ikinci bitirip katılmıştı. Küçük ada ülkesinin takımı, ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynarken büyük beğeni de toplamış, bu başarıları masalsı bir öyküye dönüşmüştü. İzlanda, 2018 Dünya Kupası elemelerinde yine bizim grubumuzu lider bitirmeyi başararak, öyküyü romana dönüştürdü. ABD'nin Trinidad yenilgisiyle Kuzey-Orta Amerika Grubu'nu üçüncü bitirip Rusya biletini kapan Panama ise elemelerin en büyük sürprizini yaptı.