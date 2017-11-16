Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’u neredeyse enkaz halinde devralan ve özellikle G.Saray galibiyetiyle camiadaki morallere tavan yaptıran Rıza Çalımbay, kısa-orta vadeli planlarını belirledi. Takımı tam anlamıyla ayağa kaldırmak isteyen Çalımbay, ilk etapta devre arasına kadar olan süreçte oynanacak 6 maçı da kazanmak istiyor. Osmanlıspor ile oynanacak maçla birlikte çıkış planlanıyor. Bu karşılaşmada cezalı olan Okay ve Olcay yok, sakatlıkları tam geçmeyen Burak, Onazi, Kucka’nın durumu belirsiz. Buna rağmen Rıza Çalımbay kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

Devre arasında gerçekleştirilecek kamp ise Çalımbay’ın en büyük kozu olacak. Transfer döneminde eksik bölgeler için tespit edilen futbolcular kadroya katılacak. Kampta futbolcularla bire bir özel çalışmalar gerçekleştirilecek. Özel hayatında sıkıntı yaşayan ve bunu sahaya yansıtan fubolculara terapiler uygulanacak. Millî maçlar için verilen aradaki gibi aileler kampa götürülmeyecek. Takımın havasını bozan ve bozabilecek oyuncularla pazarlık yapılmayacak. Çalımbay’ın ayrıca yönetimden oyuncu alacaklarının ödenmesi konusunda taviz verilmemesini istediği öğrenildi.