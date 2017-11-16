Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş camiası Türkiye Futbol Federasyonuna bir konuda daha “YETER” diyor. O da eski başkan Yıldırım Demirören yönetiminin kriz anında teknik direktörleri Şenol Güneş’in kapısını çalması. Fatih Terim’in “kebapçı hadisesi” sonrası görevine son verilmesiyle beraber yerine bakılan ve teklif sunulan ilk isim Beşiktaş’ı çalıştıran Şenol Güneş’ti. Hatta Demirören ile Güneş bir araya gelmiş fakat zirveden “olumsuz” sonuç çıkmıştı. Fikret Orman yönetiminin de bırakmak istemediği Güneş, olayı kibarca kapatılırken çok geçmeden yeniden açıldı. Fatih Terim’in yerine getirilen Mircea Lucescu ile istenilen başarıların elde edilememesinin yanı sıra yaşlı teknik adamın ilerisi için de pek ışık vermemesiyle yeni arayışlar gündeme geldi.

> Rahat bırakın

Ve Şenol Güneş adı listenin ilk sırasındaydı. Her ne kadar federasyon kanadından ve resmî ağızlardan “Lucescu’yu göndermeyeceğiz” açıklaması yapılsa da ligde ve Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik maçlar öncesi Güneş isminin dillendirilmesi Beşiktaş camiasından tepki gördü. Çok önemli bir Porto maçının kendilerini beklediğini düşünen siyah-beyazlılar, hocalarının rahat bırakılması gerektiği görüşünde. Yönetim cephesi de iki kulvarda hedefe yürürken sürekli basında hocanın adının geçmesinden çok rahatsız.