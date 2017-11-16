Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor’un yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular, daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirildi. Öte yandan milli takım kamplarından dönen Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues takıma katıldı. Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.