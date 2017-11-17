Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’de üst üste Barcelona ve Maccabi zaferleri yaşayan Anadolu Efes iç saha maçında Panathinaikos’u salladı, yıkamadı: 81-82. Temsilcimiz 6. mağlubiyetini aldı. Misafir ekip Calathes ve Rivers’ın etkili olduğu ilk çeyreği 28-21 önde tamamladı. Efes 2. periyotta Motum, Stimac ve McCollum’la sayılar bulsa da soyunma odasına da 48-44 geride gitti. Karşılıklı sayılarla geçen 3. çeyrek sonunda Yunan ekibi final periyoduna da 62-60 galip girdi. Bu bölüme 9-0’lık seriyle başlayan Efes 69-62 öne geçse de, toparlanan ve farkı hızla eriten Panathinaikos bitime 48 saniye kala Calathes’in üçlüğüyle yeniden üstünlüğü ele aldı ve maçı kazanmayı bildi. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Panathinaikos’tan 29 sayı atan Calathes olurken, Anadolu Efes’te Motum’un 21, McCollum’un 16 ve Stimac’ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.