Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da, sportif direktör Cenk Ergün’ün, “Arda Turan harekâtı” geçtiğimiz günlerde Barcelona Kulübü’nün yüksek ücretler istemesi sebebiyle tıkanmıştı. Taraflar hem kiralama bedeli ücretinde hem de satın alma opsiyonunda fikir birliğine varamamıştı. Bu olaydan sonra da Başkan Dursun Özbek beklemeye geçilmesini istedi. Özbek, sarı-kırmızılıların sponsorlarından NEF”in İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ile toplantı yemeğine katılınca önceki gece “Arda Turan’ı NEF getirecek” iddiaları ortaya atıldı. Ancak konuyla ilgili konuşan Başkan Özbek “Kulüpler yeni sezon formalarının siparişlerini bugünlerde vermek zorundalar. Bu sponsorluğun devam edip edemeyeceği konusunda Erden Bey ile bir araya gelip konuştuk. Tek gündemimiz 18-19 sezonu forma sponsorluğu konusuydu” açıklamasını yaptı.

Ancak indirim olursa

“Arda’nın adını telaffuz etmedik” diyen Başkan Dursun Özbek “NEF’le Arda için sponsorluk görüşmesi yaptık filan iddiası asla doğru değil. Öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı. Özbek’in vurgu yaparak bu iddiaları yalanlamasının altında da herhangi bir transfere firma ismi karıştırmama isteği yatıyor. Galatasaray Başkanı, bugüne kadar birçok sponsorluk anlaşması yapsa da özellikle böylesine ses getirecek bir transferi bir sponsorla gerçekleştirmeyi reddediyor. Şu an Arda için Barcelona ile para konusunda anlaşamayan Galatasaray, sponsorları devreye sokmak yerine, La Liga temsilcisinin indirim yaparak kendilerine teklif yapmasını bekleyecek.

Başakşehir gerçeği

Son yılların flaş takımı Medipol Başakşehir, büyük takımlara karşı aldığı sonuçlarla dikkati çekiyor. Lider G.Saray’ı ağırlayacak olan turuncu-lacivertliler, lig ve kupada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 18 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşadı. Başakşehir bu maçlarda “Dört Büyükler”in kalesini 32 defa havalandırırken kalesinde 21 gol gördü, Abdullah Avcı’nın ekibi, ligde bu haftaki rakibi Galatasaray ile oynadığı son 3 resmî maçı da kazandı.

Zorlu maç Palabıyık’ın

Lider Galatasaray ile takipçisi Medipol Başakşehir arasında cumartesi günü oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık bugüne kadar sarı-kırmızılıların 13 mücadelesinde görev aldı. Galatasaray bu karşılaşmaların 7’sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maç ise berabere sonuçlandı. Cimbom, 3 mücadeleden ise yenik ayrıldı.

Viyana’da G.Saraylı oldum

Bayern Münihli David Alaba, GS TV’ye açıklamalar yaptı. Zaman zaman kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımları yapan ve sarı-kırmızılı takımın taraftarı olduğunu açıklayan başarılı sol bek, “Ben Viyana’da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi” diye konuştu.