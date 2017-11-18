Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibi millî ara sonrası yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yarınki maçta rakip Osmanlıspor. Ve maç iç sahada. Olcay Şahan ve Okay’ın cezalı olduğu bordo-mavililerde sevindirici gelişmeler de var. Bir süredir sakat olan Burak Yılmaz ve Kucka millî arada kendine geldi ve şu anda teknik direktör Rıza Çalımbay’dan görev bekliyorlar. Çalımbay da Okay’ın yokluğunda Kucka’ya sıcak bakarken tek endişe 4 haftadır formasından uzak kalması. Burak Yılmaz da ısrarla Osmanlı maçında sahada olmak istediğini söylüyor.

> Mas da 11’e

Olcay Şahan’ın yokluğunda ise yerine kim oynayacak? Alternatifler arasında son dönemde idmanlarda istekli olan Volkan Şen ile Bongonda adaylar arasındaydı ancak Volkan son idmanda kasığından problem yaşadı. Rıza Hoca’nın öğrencisini riske etmeyeceği ve Bongonda’yı öncelikli gördüğü öğrenildi. Kayserispor maçında sakatlanan Mustafa Akbaş’ın görevini de Mas devralacak. Son taktik çalışma ve nihai 11 ise bugünkü idman sonrası netlik kazanacak.