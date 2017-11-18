Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 0-0 berabere biten Teleset Mobilya Akhisarspor maçının skorunu şanssızlığa bağladı. Karşılaşmayı değerlendiren Güneş “İki takım da gol atamayınca 0-0 bitti. Kazanmak için sahaya çıktık. İyi bir rakiple oynadık. Oyun düşündüğümüz gibi gelişti. 1 puan almayı planlayan bir takımla, 3 puan isteyen bir takımın oyun farkı sahada gözüktü. Kazanmak için yeterli pozisyonumuz vardı ama oyun üstünlüğümüz skora yansımadı. Futbolda bazen hak ettiğin oyunun karşılığı çıkmayabilir. Oyuncularım elinden gayreti gösterdi, onlara teşekkür ediyorum. Biz futbol oynamaya çalışan bir takımız. Olumsuz düşünecek bir şey yok. Üzgünüz. Hayat devam ediyor çünkü önümüzde kritik bir Porto maçı var” dedi.

> Hakeme sitem

Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile yapacakları maç öncesi Pepe’nin sakatlığı hakkında da bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı, “Sakatığı ciddi değil. Milli takımlarında iki hazırlık maçında üst üste oynayıp gelenler var. Bunun sorgulanması lazım. Düşün ki Neymar gidiyor hazırlık maçında oynuyor, Çin’e gidiyor oynuyor, geliyor oynuyor. Siz onu dinlendirmek zorundasınız” ifadelerini kullandı. Güneş, hakemin oyunun temposunu çok kestiğini söylerken; “Maçı 7-8 dakika uzatmak değil, oyunun akıcılığını kesmemek önemli” diyerek Serkan Çınar’a olan tepkisini dile getirdi. Öte yandan Şenol Güneş’in “Hayat devam ediyor” sözleri akıllara Ertuğrul Sağlam’ı getirdi. Sağlam da 2008’de Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemde Metalist Kharkiv’e elenmelerinden sonra “Hayat devam ediyor” demiş ve bir süre sonra istifa etmişti.