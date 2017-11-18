Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçmişte "Avrupa'da oynamayı kesinlikle düşünüyorum. İngiltere ligi favorim" diyen Okay'ın W. Bromwich'in kendisini izleyeceği haberiyle hem sevindiği hem de gururlandığı öğrenildi.

"LİVERPOOL'A BİR ADIM DAHA YAKLAŞIRIM"

Kendisi için gelecek olan teklife olumlu baktığı belirtilen Okay'ın kulüp yetkilileriyle de konuşarak Trabzonspor menfaatleri doğrultusunda ayrılabileceği sinyalini verdiği seslendirildi. Okay'ın, yakın çevresine "W.Bromwich'e transfer olursam hayalini kurduğum Liverpool'a bir adım daha yaklaşırım" dediği ileri sürüldü.