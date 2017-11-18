Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir’in evinde Galatasaray ile oynadığı müsabakada Naim Süleymanoğlu unutulmadı. 50 yaşında vefat eden Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu millî halterci Naim Süleymanoğlu için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maçı izlemeye gelen seyirciler de Süleymanoğlu için tezahüratlarda bulundu.1