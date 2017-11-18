Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir’in evinde Galatasaray ile oynadığı müsabakada Naim Süleymanoğlu unutulmadı. 50 yaşında vefat eden Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu millî halterci Naim Süleymanoğlu için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maçı izlemeye gelen seyirciler de Süleymanoğlu için tezahüratlarda bulundu.1