Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Marsilya, Bordeaux'ya konuk oldu. Maça hızlı başlayan Bordeaux, De Preville'in 3'üncü dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Marsilya, Sanson'un 90+4'üncü dakikadaki golüyle deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı.

Bu sonuçla puanını 25'e yükselten Marsilya 4'üncü, 17 puanlı Bordeaux ise 9'uncu sıradaki yerini korudu.