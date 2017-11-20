Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneş, amaçlarının ihtiyaçları olan puanı alarak üst tura çıkmak olduğunu belirterek, "Porto oyun disiplini belli olan iyi bir takım. İyi bir oyun sonucunda iyi bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi’nde 5. maçlarını oynayacaklarını belirterek söze başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Grupta iyi durumdayız. 4 maçta aldığımız 10 puan ve lider olmamız bizim için avantaj. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyoruz. İyi oyuncuları var. Biz de iyi bir takımız. İyi bir maç olmasını istiyoruz. Saha ve seyircimizin önünde bizden beklenen sonucu alıp başarılı olmak istiyoruz" dedi.

Pepe’nin durumuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Güneş, "Şu anda sakatlık veya sorun olarak yorgun bir durumu yok Pepe’nin. Listemizde olan oyuncuları kadroya alabileceğiz. Bugünkü antrenmanın ardından kadroya karar vereceğiz. Herhangi bir sorun yok takımımızda" diye konuştu.

"GERİDE KALAN MAÇLARDA EN İYİSİNİ YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Geçmiş başarılarla ilgili olarak konuşmak istemeyen Şenol Güneş, "Geçmişe dönmeye değil, geleceğe bakmak istiyoruz. Geçmişteki başarılar da önemli tabii. Ülkeyi temsil etmek, başarılı olmak, beklenen sonuçları almak güzel bir şey. Bugün grupta bir avantajımız var. Bundan önceki sonuçların da şu anda anlamı yok benim için, sadece yarın ki müsabaka var. Porto takımına karşı, daha önce gösterdiğimiz performansı sergilemek istiyoruz. Geriye kalan maçlarda en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Yarına bakıyoruz. Yeni bir açılım yapmak istiyoruz. Yarın aldığımız sonuçla gruptan çıkabilmek istiyoruz" diye konuştu.

Porto’nun golcüsü Aboubakar’ın önemli bir isim olduğunu söyleyen Güneş, "Aboubakar geçen sene kiralık geldi. Başlangıçta biraz zorluklar vardı. Güçlü, iyi bir oyuncu. Katkı yaptı ve şartlar itibariyle gitti. Yine gelebilir, yine gidebilir. Futbol arenası böyle. Şu anda Porto’da kalmış olması yüzde yüz kalacağı anlamına gelmez. Yaptığı hizmetlere teşekkür ediyoruz ve yarın rakibimiz. Marega’nın yokluğunda şu anda rakibin en önemli isimlerinden birisi. Bütün oyuncuları iyi Porto’nun. Bu oyunculara karşı oynayabilecek kapasitede bir takımız. Yarın da Aboubakar’ın etkisiz olabilmesi için elimizden geleni yapacağız. İnşallah yarın düşündüğümüz gibi olur" açıklamasını yaptı.

"MONACO’NUN ALACAĞI SONUÇ GRUBU KARIŞTIRABİLİR"

Porto’nun çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "İlk maça Marega ile başlamışlardı. Bizim maçta ikinci yarıda daha farklı bir sistemle oynadılar. Bunu yapabilecek kapasitede bir takım. Çok büyük değişikliklerinin olacağını sanmıyorum Porto’da. Oyun formatının da farklı olacağını sanmıyorum. Savunmada kalmak değil ama onların çıkmasına izin vermeyip kontratağa engel olursak iyi olur. Oyun yapısı olarak tek forvetle sahaya çıkacakları görülüyor" dedi.

Rakip takımın kazanmak zorunda olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan Şenol Güneş, "Karşımızda güçlü bir takım var. Kazanmak için sürekli hücum eden bir takım olmayacaktır. Sahasında da kazanmak için sürekli hücum ettiler ama savunma da yaptılar. Bazen önde baskı yaparak savunma yapıp aynı zamanda hücum edersiniz. Bu varyasyonlarda farklılıklar olabilir. İki takımın da puana ihtiyacı var. Porto’nun kaybetmesi durumunda grup ikinciliği de riske girebilir. Monaco’nun alacağı sonuç da gruptaki her şeyi karıştırabilir. Bizim şu andaki tek garantimiz ilk 3. Beraberlik ya da galibiyet, bizim için çok güzel bir sonuç olacaktır. Her sonuca hazırız" ifadelerini kullandı.

"KONTROLÜ BIRAKMADAN HÜCUM EDECEĞİZ"

Monaco maçında sahaya kazanmak için çıktıklarını söyleyen Güneş, "Ama öyle noktaya geliyor ki, kazanamazsan kaybetmemeyi düşünüyorsun. Yarın kazanmamız halinde bizim için önemli bir iş olacaktır. Hem alacağımız puanlar, hem de oyunumuz, bundan sonraki maçlarda moral ve güven verecektir. Şampiyonlar Ligi’nde yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz. Kontrolsüz olmadan, hem hücumu hem savunmayı iyi yaparak oynayacağız" diye konuştu.

Bütün maçlarda kontrollü oynadıklarını sözlerine ekleyen Güneş, "Kontrolü elden bırakmadan hücum ettik. Dikkatimizi kaybetmeyince iyi oynadık. Porto’da da böyle oldu. Zaman zaman geriye gelerek savunma yaptık. Ama oyun formatı karşı takıma göre değişiyor. Monaco maçında son bölümde rakip 4 forveti oyuna aldı. Yarın da rakibi kalemizden uzak tutarak hücum edeceğiz. Ortada hücuma katkı yapan oyuncuları var. Önemli olan topu kaybettiğiniz zaman ve topu kazandığınız zaman ne yapacağınız. Porto ile ilk maçta bunları yapabildik. Top kaybından sonra kazanma isteğini Şampiyonlar Ligi’nde bu sene iyi yaptığımızı düşünüyorum" dedi.