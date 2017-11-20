Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor, Süper Lig'in 12. haftasında evinde İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı ağırladı. 0-0'lık eşitlikle sona eren ilk yarının ardından Kasımpaşa takımı dakika 58'de Etoundi ile 1-0 öne geçti. Kasımpaşa'dan bu kez Eduok dakika 72'de çok şık bir golle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın gollerini ve özetini sizler için hazırladığımız Kasımpaşa Karabük maçı özeti ve golleri izle haberimizden izleyebilirsiniz.

KARABÜK 0-2 KASIMPAŞA MAÇI GOLLERİNİ VE ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Maçın ilk yarısında Karabükspor etkili bir futbol ortaya koydu fakat aradığı golü bulamadı.

Golün ardından Karabük yeniden ataklarını sıklaştırdı ama Kasımpaşa bu defa kontradan vurdu. 72. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası dışında topu önünde bulan Eduok, yaklaşık 25 metrelik mesafeden harika bir vuruş yaparak kaleci Ahmet'i avladı ve fark ikiye çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve haftayı 15 puanla 12. sırada tamamladı.

Süper Lig'de üst üste dördüncü mağlubiyetini alan Karabükspor ise 8 puanla 17. sırada yer aldı.