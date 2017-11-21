Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından Trabzonspor ve Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de sahasında Osmanlıspor'u konuk eden Trabzonspor'un, saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi. Ligde Gençlerbirliği'ne konuk olan Kayserispor'un da saha olaylarından dolayı disipline sevk edildiği aktarıldı. TFF Hukuk Müşavirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor'un forveti Paulo Henrique'nin, Beşiktaş ile oynanan maçta kural dışı hareketi, Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un da Trabzonspor ile oynadıkları mücadelede sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Samsunspor ve Eskişehirspor ile Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de disiplin kuruluna gönderildi.