Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Portekiz temsilcisi Porto ile Vodafone Park’ta mücadele edecek. Bu müsabakada eski dostlar da karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Kamerunlu golcü futbolcu Vincent Aboubakar, Beşiktaş’a karşı Dolmabahçe’de sahaya ilk 11’de çıkacak. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, karşılaşmaya Jose Sa, Pereira, Marcano, Brahimi, Telles, Herrera, Ricardo, Danilo, Oliveira, Felipe ve Aboubakar 11 ile başlayacak.

Aboubakar, Beşiktaş’ta 31 müsabakaya çıkmış ve rakip fileleri 19 kez havalandırmıştı. Golcü futbolcu, siyah-beyazlılarda 3 kez de kırmızı kart görmüştü.

CANER ERKİN KADRODA

Başakşehir karşılaşması sonrasında ligde aldığı 6 maçlık cezanın ardından Monaco karşılaşmasında kadroya alınmayan Caner Erkin, Porto maçında 18 kişilik kadroya dahil oldu.

Beşiktaş’ın Porto karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, Caner Erkin’i 18 kişilik kadroya dahil etti. Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın ardından hakeme yönelik hareket ve söylemleri nedeniyle PFDK’ya sevk edilen ve 6 maç ceza alan Caner Erkin, Monaco karşılaşmasında kadroya alınmamıştı. Monaco maçından 1 gün önce yapılan antrenmana çıkmayan ve yaklaşık 2 hafta izin alan Caner Erkin, ardından takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Cezası nedeniyle ligde oynanan Alanyaspor, Göztepe ve Akhisarspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Caner Erkin, Porto karşılaşmasının 18 kişilik kadrosunda yer aldı.

DEVLER LİGİ İÇİN ÖZEL TOP

Beşiktaş’ın Porto ile oynayacağı karşılaşma için özel top yapıldı. Karşılaşma üzerinde tarih ve takım isimlerinin yer aldığı topla oynandı.

Beşiktaş-Porto karşılaşması için Şampiyonlar Ligi’nin sponsoru olan malzeme firması özel bir top üretti. Beşiktaş ve Porto takımlarının isimlerinin yer aldığı topun üzerinde maçın oynandığı tarih olan 21 Kasım 2017 ibaresi de yer aldı.