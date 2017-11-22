Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, konuk ettiği Porto ile 1-1 berabere kalarak son maçlar öncesi G grubunu lider bitirmeyi garantiledi. Siyah-beyazlılar böylece tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

E grubunun zirvesini ilgilendiren Sevilla-Liverpool mücadelesi, büyük heyecana sahne oldu. Liverpool, Firmino'nun 2 ve 30, Mane'nin de 22. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti. Fakat ev sahibi Sevilla, Ben Yedder'in 51 ve 60, Pizarro'nun ise 90+3'üncü dakikadaki golleriyle maçı 3-3 berabere bitirmeyi başardı.

Rakip fileleri 2 kez sarsan Liverpool'un Brezilyalı oyuncusu Roberto Firmino, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında 5 gole ulaşan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Ronaldo rekor kırdı, Real Madrid turladı

APOEL deplasmanından 6-0 galip ayrılan Real Madrid, Tottenham'dan sonra H grubundan çıkmayı garantileyen diğer ekip oldu. Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, fileleri 2 kez havalandırarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 8'e çıkardı.

Geçen sezonla beraber 2017'de 18 gole ulaşan Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'nde bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu" rekorunu kırdı. Daha önceki rekor da 2015'te 16 gole imza atan Ronaldo'ya aitti.

Tottenham da Borussia Dortmund'u deplasmanda 2-1 yenerek H grubunda liderliğini ilan etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

E Grubu:

Spartak Moskova (Rusya) - Maribor (Slovenya): 1-1

Sevilla (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 3-3

Takımlar O G B M A Y Av P

Liverpool 5 2 3 0 16 6 10 9

Sevilla 5 2 2 1 11 11 0 8

Spartak Moskva 5 1 3 1 9 6 3 6

Maribor 5 0 2 3 2 15 -13 2

F Grubu:

Napoli (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0

Manchester City (İngiltere) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

Takımlar O G B M A Y Av P

Manchester City 5 5 0 0 13 3 10 15

Shakhtar Donetsk 5 3 0 2 7 8 -1 9

Napoli 5 2 0 3 10 9 1 6

Feyenoord 5 0 0 5 3 13 -10 0

G Grubu:

Beşiktaş - Porto (Portekiz): 1-1

Monaco (Fransa) - Leipzig (Almanya): 1-4

Takımlar O G B M A Y Av P

Beşiktaş 5 3 2 0 9 4 5 11

Porto 5 2 1 2 10 8 2 7

Leipzig 5 2 1 2 9 9 0 7

Monaco 5 0 2 3 4 11 -7 2

H Grubu:

Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 1-2

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Madrid (İspanya): 0-6

Takımlar O G B M A Y Av P

Tottenham 5 4 1 0 12 4 8 13

Real Madrid 5 3 1 1 14 5 9 10

Borussia Dortmund 5 0 2 3 5 10 -5 2

APOEL 5 0 2 3 2 14 -12 2