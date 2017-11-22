Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da çare yine, yeniden Fatih Terim... Sarı-kırmızılıların Başakşehir karşısında aldığı tarihî hezimet Başkan Dursun Özbek’i çok kızdırdı. Galatasaray Başkanı Özbek’in, yönetimin çoğunluğunun “Takımın başına Terim’i getirelim” teklifi sonrası Fatih Terim’le bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Fatih Terim bu görüşmede Başkan Özbek’e “Galatasaray benim kulübüm. Galatasaray’a hayır diyemem. Her zaman göreve hazırım. Ama bana seviyeli bir teklifle gelmeniz gerekiyor” diyerek olumlu mesaj verdi. Terim, “Seviyeli teklif” sözünü de açarak, şu anda da takımın başında hoca varken yapılacak herhangi bir teklifi ciddiye almasının mümkün olmayacağını belirtti.



Özbek Terim’de kararlı

Dursun Özbek, ilk etapta Igor Tudor’u göndermeye niyetlendi ancak sonrasında “lider takımın hocası gönderilir mi?” tepkilerini düşünerek Beşiktaş derbisinin sonucunu bekleme kararı aldı. Önceki gün Tudor’a ültimatom veren Özbek, Hırvat teknik adama kredisinin tükendiğini bildirdi. Dün yapılan yönetim toplantısında da teknik adam konusu masaya yatırıldı. Başkan dahil yöneticilerin bir kısmı Fatih Terim’in tek çare olduğunu düşünüyor ancak tecrübeli teknik adama ismine muhalif edenler de var. Fakat Başkan Özbek an itibarıyla Terim’i takımın başına geçirmeye kararlı ve kurmaylarına da bu doğrultuda bütün şartları seferber edeceğini bildirdi.