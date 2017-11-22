Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak, bitime bir hafta kala gruptan lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çalıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilenantrenmanda, dünkü maçta oynayan futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise sahada pas ve 5'e 2 top kapmanın ardından idmanı çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.