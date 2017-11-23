Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’a “teknik direktör” değişimi nefes aldırdı. Ersun Yanal’la girdikleri 2017-18 sezonuna kötü başlayan bordo-mavililer, seri kayıplar ile umutlarını karartmıştı. Yanal idaresindeki 8 maçta 15 puan bırakan Karadeniz takımı, Rıza Çalımbay ile toparlandı. Çalımbay’ın yönettiği 4 maçta 7 puan elde eden Trabzonspor, yaralarını sardı. Sezonun en uzun puan serisini tutturan bordo-mavililer, zirve yarışındaki hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken, bugünlerde geleceğe de umutla bakıyor. Ayrıca ilk 8 haftalık bölümde kalesinde 21 gol gören Trabzonspor, Çalımbay ile 4 maçta 5 gol yedi.

> Revizyon yolda

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bu hafta oynanacak Sivasspor maçında rotasyon yapması bekleniyor. Cezası biten Okay’ın takıma dönmesiyle Bero’yu kenara çekeceği tahmin edilen Çalımbay’ın Kucka’ya da yer açmak istediği, bunun için Onazi-Kucka arasında da tercih yapacağı belirtiliyor. Öte yandan 30 Kasım’daki Trabzonspor-Erzurumspor Türkiye Kupası maçının saati de değişti. Hava şartları göz önüne alınarak mücadele 19.30’dan 17.30’a çekildi.