Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece Juventus'a karşı kulübede başlayan Messi'nin keyifsiz hali ve kimseyle konuşmaması bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Yeni sözleşmeye henüz imza atmayan Arjantinli süperstar Lionel Messi, birkaç gün önce kulübüne takımdan ayrılmak istediğini yönetime resmen bildirmişti.

JUVENTUS'A KARŞI YEDEK BAŞLADI

Katalan basını Messi'nin gece boyu hocası Ernesto Valverde ile tek kelime konuşmadığını da iddia etti. (56'ıncı dakikada oyuna girdi)Yıldız oyuncunun sebep olarak ise Katalunya'da yaşanan siyasi gelişmeleri gösterdi. Barcelona'dan ayrılmayı aklına koyan Messi, İngiliz devi Manchester City'e transfer olacak.

Bu iddia İspanyol basını tarafından ortaya atılırken Messi'nin, dünyayı şoke eden hamleyi resmen yaptığı ve devre arası ayrılacağı artık resmen dilleniyor.

Messi'nin dün gece Juventus maçına yedek soyunması dünya basınına da haber oldu. Gazeteler Şampiyonlar Ligi gibi her asist ve golün önemli olduğu bir arenada Ronaldo ile yarışan Messi'nin (istatistiki açıdan) maça yedek başlamasını yadırgadı.