Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2013 yılında Milan’da bir diskoda bir kadını taciz ettiği iddia edilen Brezilyalı oyuncu Robinho, İtalya’da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 33 yaşındaki oyuncunun itiraz hakkı bulunduğu için itiraz süreçleri tamamlanana kadar hüküm uygulanmayacak.