Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, telafisi olmayan maçlar oynadıklarını, final niteliğinde 5 karşılaşma yapacaklarını ifade etti. Sivasspor maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde değerlendirme yapan Çalımbay “En önemli şey, kalan 5 maçı kazanıp ilk yarıyı istediğimiz yerde bitirmek. Sivasspor maçı hayatî önemde... Üst düzey mücadele ortaya koymak gerekiyor” diye konuştu. Taraftarla tek yürek olduklarında, Trabzonspor’u layık olduğu yere taşıyacaklarını anlatan Çalımbay “Taraftarımız mücadele etmeyen, gol yemiş, maçı bırakmış bir takım görmeyecek” ifadesini kullandı.

> Bize birkaç golcü lazım

4-3’lük Osmanlıspor maçını hatırlatılan Çalımbay “Burak ile N’doye işini süper yaptı, inanılmaz bir maç çıkardı” dedi. Üç hafta sonra transferi şekillendireceklerini belirten tecrübeli teknik adam “Bize bir tane değil, birkaç tane golcü lazım” açıklamasında bulundu. Castillo, Burak ve Sosa’yı kazandıklarını anlatan tecrübeli antrenör “Çalışan oynayacak, taktiğimize uymayan gidecek. Bazıları 11’e, bazıları 21’e giremeyecek. Kadroya girmek de zorlaşacak” ifadelerini kullandı.

