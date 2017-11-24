Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile berabere kalarak grup liderliğini cebine koyan ve bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş, gözünü lige çevirdi. Siyah beyazlılar, cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İlk 11'de ise büyük bir sürpriz var.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Caner, Medel ve Tosiç'in cezalı olması nedeniyle farklı bir kadroyu sahaya sürecek. Zorlu deplasmanda 3 puan alıp, Galatasaray derbisine kayıpsız çıkmayı planlayan Beşiktaş'ta ise bir ilk yaşanacak.

Daha önce ligde Karabük deplasmanında sonradan oyuna girip 19 dakika formasını terleten Mitroviç, cumartesi günü Malatya'da ilk 11'de sahaya çıkacak.

İşte, Beşiktaş'ın, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında mücadele etmesi beklenen ilk 11'i...

FABRİCİO

GÖKHAN GÖNÜL

PEPE

MİTROVİÇ

ADRİANO

ATİBA

TOLGAY

QUARESMA

BABEL

TALİSCA

CENK TOSUN