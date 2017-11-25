Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da gerginlik sezon başından bu yana en üst safhada. Geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında kalesinde 5 gol gören sarı-kırmızılılar, bugün ligin flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak. Tarihi hezimetin ardından Florya’ya çıkarma yapan Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Igor Tudor’a “Hata yapma şansın ve kredin kalmadı” mesajını vermişti. Hafta başından bu yana son derece gergin şekilde mücadeleye hazırlanan sarı-kırmızılılarda Tudor adeta bıçak sırtında bir mücadeleye çıkacak. Hırvat çalıştırıcının, bugün alınabilecek kötü bir sonuç durumunda Hırvatistan yolculuğu hazırlıklarına başlaması bekleniyor. Hatta camiada puan kaybı durumunda Tudor’un Beşiktaş derbisinde takımın başında olmayacağı konuşuluyor.



Love rehaveti olmasın

Sarı-kırmızılı yönetim bir haftadır sezon başındaki orijinal taktik ve dizilişe dönülmesi konusunda Igor Tudor’a baskı yaparken, Hırvat çalıştırıcı da riske girmeden Aytemiz Alanyaspor maçını kazasız atlatmayı hedefliyor. Rakibin etkili golcüsü Vagner Love’ın olmaması büyük avantaj olarak görülürken, Tudor yine de bu durumun bir rehavet oluşturmaması için uyarılarını yaptı. Öte yandan geçen haftaki şok mağlubiyete rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Mücadelenin biletlerinin tamamına yakının tükendiği ve stadyumun bugün dolmasının beklendiği aktarıldı.



Alanya’ya karşı 2’de 2

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor bugüne kadar Süper Lig’de ilk defa geçen sezon karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon TT Stadyumu’ndaki maçı Galatasaray 5-1’lik skorla galip tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor’un ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi de 3-2’lik skorla kazandı.



Maicon ve Ndiaye sınırda

Galatasaray’da bugünkü maç öncesi iki oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Savunmanın sigortası Maicon ve orta sahanın kesici ismi Badou Ndiaye, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri hâlinde ligin 14. haftasında oynanacak olan Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecekler.



Tudor artık yardım alıyor

Başkan Dursun Özbek’in hafta içinde Tudor’a verdiği “Ekibinden daha fazla destek al” ültimatomu sonrası Hırvat çalıştırıcı farklı bir kimliğe büründü. Tudor’un artık antrenmanlardan sonra yardımcısı Ayhan Akman ve ekibi ile toplantı yaptığı, taktik ve oyuncu tercihleriyle ilgili fikirlerini aldığı öğrenildi.